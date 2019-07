Onrust bij Rijkerswoerdse Plassen woedt voort: ‘Hè, ben jij van Arnhem-Zuid of Driel?’

Spectacu­lai­re inval is gesprek van de dag in de flat in Arnhem: ‘Het was een enorme klap’

14:36 ARNHEM - Twee vriendinnen onder een blauwe parasol op de galerij van de vijfde slaan het komen en gaan van journalisten geamuseerd gade. Het is een dag na de spectaculaire arrestatie van de buurman van één van de twee vrouwen. De arrestatie is het gesprek van de dag in de anders zo rustige flat aan de Bergse Hoofd in de Arnhemse wijk 't Duifje.