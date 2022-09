Onrust en extra werk in Arnhem én Overbetuwe om gas blijkt voor niets na draai minister Jetten: ‘Eerder duidelijkheid was fijn geweest’

Mook en Middelaar is wél snel van het Russische gas af

MOOK - Mook en Middelaar is in het Rijk van Nijmegen de enige gemeente die al op 10 oktober zeker stopt met het afnemen van Russisch gas. De Limburgse gemeente stapt dan, samen met andere gemeenten in Noord-Limburg, over van het Russische Gazprom naar de Zweedse energieleverancier Vattenfall.

18 augustus