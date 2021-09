Onrust onder Arnhemse agrariërs: Kan de vierde generatie Van Roekel nog boeren op Deelen?

In Arnhem nu al meer meldingen van steekpar­tij­en dan in heel 2020; ook opvallend veel incidenten in Cuijk

27 september ARNHEM - Het aantal meldingen van steekpartijen is in Arnhem dit jaar al net zo hoog als in heel 2020. Incidenten zoals donderdag bij een middelbare school in Arnhem, waarbij jongeren zijn betrokken, nemen landelijk enorm toe.