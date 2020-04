Onrust onder gevangenen over corona bij bewaker PI Arnhem

Video Nijmeegse rockband De Staat wijkt uit naar Arnhem voor oefenruim­te

14:30 ARNHEM/ NIJMEGEN - De Nijmeegse rockband De Staat vliegt voor een jaar uit naar Popcentrum Jacobiberg in Arnhem. De muzikanten kunnen tijdelijk niet repeteren in De Basis in Nijmegen. De muzikale broedplaats wordt verbouwd.