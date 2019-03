Onrust over drugsgebruik pubers rond station Arnhem Centraal

Volgens verantwoordelijk wijkagent Hendrik Spoelman rijden surveillancewagens vooral op de zaterdagavond langs het Arnhemse stationsgebied om te kijken of van drank- en drugsgebruik sprake is. Met name dan zou de jeugd er samenscholen. ,,Als er sprake is van een overtreding, bijvoorbeeld van blowen op straat, dan treden we op en zorgen we dat de ouders ook worden geïnformeerd.”