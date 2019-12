Onrustige uitgaansnacht in centrum van Arnhem: negen aanhoudingen

Ook werd er in de centrale hal van station Arnhem Centraal een betaalautomaat bij de Burger King vernield. Een oplettende voorbijganger zag dit gebeuren en sprak NS-personeel aan. De verdachte hiervan is uiteindelijk opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex.



Bij één aanhouding vlakbij het GelreDome werd een jonge man tegen de grond gewerkt door agenten. Daar was zaterdagavond het Mega Piraten Festijn. Een agent werd hierbij geduwd. De opgepakte man werkte in eerste instantie niet mee met zijn aanhouding en verzette zich. Wat de exacte aanleiding was van deze aanhouding, is niet bekend.



Ook op de Korenmarkt verzette een man zich bij zijn aanhouding. Hij werd uiteindelijk tegen de grond gewerkt door agenten en afgevoerd.