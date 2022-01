Onstuimige groei aantal zonnepanelen op woningen niet bij te houden, thuisbatterij is mogelijk antwoord

Niet één huis profiteert van me­ga-zonnepark met 17.500 gloednieu­we panelen in Azewijn; hoe zit dat?

AZEWIJN - Liefst 17.500 gloednieuwe zonnepanelen liggen te blinken in de zon op de voormalige vuilstort in Azewijn. Goed voor stroom voor 1200 huishoudens. Er is alleen één maar: die energie gaat níét naar huishoudens.

