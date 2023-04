Ontdekker Honoré Hoedt kijkt uit naar eerste marathon Sifan Hassan; ‘Wereldrecord is mogelijk’

indebuurt.nl Vinyllief­heb­bers opgelet! Dit is er te doen op Record Store Day in Arnhem

Hoeveel Arnhemmers met een platenspeler ken jij? Misschien wel veel, want de langspeelplaat is populair. Als jij ook een van die liefhebbers bent moet je zaterdag 22 april in je agenda blokken. Dan is het Record Store Day en dit is er die dag in Arnhem te doen.