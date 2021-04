Ontdekking megadrugslab komt voor 'omwonenden' uit de lucht vallen: 'Ik houd me groot, maar dit zit me hoog'

Marcouch: dit crystal methlab is het gezicht van de georgani­seer­de misdaad in Arnhem

13:18 ARNHEM - Verhuurders van bedrijfsgebouwen en schuren moeten heel kritisch zijn op nieuwe huurders. Die oproep doet de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch in reactie op de ontdekking van een groot crystal methlab in loods op bedrijventerrein Meijnerswijk. Dit laboratorium is het gezicht van de georganiseerde misdaad in Arnhem.”