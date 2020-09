Ontdekkingen over doodsangst en euthanasie: hoe gaan ouderen om met de dood?

Aanleiding dreiging bij Forum in Musis: ‘Er was een issue met Thierry’

8 september ARNHEM - De dreiging gericht op partijleider Thierry Baudet zou de aanleiding zijn voor de grootscheepse politieactie maandagavond tijdens de partijbijeenkomst in Arnhem. ,,Er was een issue met Thierry‘’, zeg Arjen de Kok, fractievoorzitter van FVD in Gelderland. ,,We hebben ons zelf als publiek niet onveilig gevoeld.’’