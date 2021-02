Ontelbare vrouwen gingen al met de billen bloot voor Hans en Hans: ‘Ze vinden dat wij frisse foto’s maken’

Vals bescheiden zijn ze niet. Het is meer dat ze bang zijn dat ze belerend overkomen. Voor de krant maken ze een uitzondering, met een reden: na meer dan dertig jaar samenwerking is het tijd voor een gebundeld overzicht van hun naakt-, glamour-, portret- en artfotografie, in een 2 kilo zwaar boek. Gewichtig genoeg, hopen ze, om duidelijk te maken dat ze méér zijn dan die jofele jongens van de mooie meiden met al dan niet een nietje door de navel.



Hoe zijn jullie zo'n onafscheidelijk duo geworden?

Hans Toonen: ,,We hebben elkaar ontmoet In het uitgaansleven van Boxmeer.”



Hans Wientjens: ,,In de Gemini Bar.”



T: ,,Het klikte.”



W: ,,Wij hadden gezamenlijke interesses die uitstegen boven waar het normaal in het café over ging, zoals voetbal.”



T: ,,Of zuipen en auto’s.”



W: ,,Wij waren allebei al op jonge leeftijd creatief bezig, met vormgeving, tekenen, schilderen.”



T: ,,Ik ben door Hans gaan fotograferen. Hij had een camera. Daar ben ik mee gaan klooien en dat pakte goed uit. We hadden gemeen dat we oog hadden voor esthetiek.”



W: ,,We zijn beeldmakers en onze smaken liggen dicht bij elkaar.”



T: ,,We houden alle twee van mooi vormgegeven dingen. Als ik bij Hans thuis kom, denk ik nooit: wat heb je nou voor fout ding aan de muur? Hij heeft gevoel voor stijl.”



W: ,,We houden van design en kunst, dat zegt wel iets over hoe we in ons werk staan.”