Onterecht opgelegde dieselboetes in Arnhem: mogelijk toch compensatie

Column onderlangs Infarct

13 september Het getal 282 ging door het hoofd. Zoveel Arnhemse gezinnen zijn financieel gedupeerd door de Toeslagenaffaire. De gezinnen zijn het slachtoffer van onwettig handelen van de Belastingdienst. Ze werden onterecht gebrandmerkt als fraudeur. Het getal 282 bleef hangen omdat de hoogte mij verraste. Zoveel gezinnen alleen al in Arnhem. (Was in het nieuwsbericht het getal 28 genoemd, dan had ik er nu niet over geschreven, wat eigenlijk wel gek is, want het leed bij die 28 gezinnen zou er niet minder om zijn.)