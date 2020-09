Ontmaskerde Arnhemse pedoseksueel die afsprak met 10-jarige krijgt lichtere straf in hoger beroep

Politie is waakzaam in buurt Arnhemse pedover­dach­te

28 januari ARNHEM - In de buurt waar de Arnhemmer woont die als zedenverdachte is aangehouden na een tv-programma houdt de politie een oogje in het zeil. Aanleiding is de onrust die er de afgelopen dagen is waargenomen. Omwonenden, die bezorgd zijn, is geadviseerd contact op te nemen als er iets gebeurt.