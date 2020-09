Ontsierende graffiti rukt op in Arnhem: ‘Misschien nog wel lastiger te handhaven dan vuurwerkverbod’

Graffiti ‘Fijne Ramadan’ op Hommelse Poort mag blijven staan

19 juli ARNHEM - De leus ‘Fijne Ramadan’ op de Hommelse Poort in Arnhem blijft gewoon staan. De fractie van de PVV in de Arnhemse gemeenteraad wil dat de graffiti wordt verwijderd, maar noch de gemeente Arnhem, noch spoorviaducteigenaar ProRail is daartoe te bewegen.