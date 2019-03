Volgens Arkhouch en zijn advocaat Peter Schouten is sprake van machtsmisbruik en politieke inmenging met religie door de burgemeester, gebaseerd op ‘fluistercultuur’ en geruchten. Marcouch blijft er echter bij dat deze imam een salafist is. Hij zegt dat dit alleen maar is bevestigd na een gesprek tussen Arkhouch en iemand van de gemeente.



Volgens Arnhem is er ook met veiligheidsdiensten over Arkhouch gesproken. ,,De politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bevestigen dat hij salafistische opvattingen uitdraagt en salafistische doelen nastreeft.” Over Arkhouch ontstond eerder ook commotie in Amersfoort. De gemeente daar zou onderzoek doen naar de imam vanwege een eenmalig optreden. Navraag bij die gemeente leert dat er geen echt onderzoek is gedaan.