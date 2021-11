Ontvoering en zwaar mishandelen van man op de Posbank komt duo op 3,5 jaar cel te staan

Zeker 21 daklozen slapen in Arnhem buiten: ‘Je hebt er ook bij die helemaal niet ontdekt willen worden’

ARNHEM - Zeker 21 daklozen slapen in Arnhem bij het invallen van de gure herfst buiten. Dat blijkt uit een lijst van ‘buitenslapers’ die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden VGGM bijhoudt op basis van de waarnemingen van hulpverleners, parkwachters, boswachters, straatcoaches, handhaving en politie. Het werkelijke aantal ligt mogelijk hoger. Van drie daklozen is niet duidelijk of ze buiten slapen of niet.

5 november