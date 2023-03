Ontwikkelbedrijf Scalabor is zo succesvol dat ze de helft van de werkruimte af kunnen stoten

Overal vacatures en toch nog duizenden werklozen in Arnhem: zo helpt de gemeente hen aan werk (of niet)

ARNHEM - Overal in Nederland wemelt het van de vacatures. Toch zijn er nog altijd langdurig werklozen. In Arnhem zijn ze druk bezig dat aantal naar beneden te krijgen. Dit jaar zakte het aantal Arnhemse bijstandsgerechtigden voor het eerst in negen jaar onder de 7000.