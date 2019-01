Onuitgesproken regels in een restaurant: Appen aan tafel? Moet kunnen, maar niet te veel

De Lichtenvoorder is topkok en mede-eigenaar van De Strandlodge in Winterswijk, sinds 2016 in het bezit van een Michelin-ster. Eerder een losse dan een stijve zaak. Vrijdag is geen man van strenge regeltjes. ,,Wij proberen de mensen een leuke avond te bezorgen. Gasten bepalen vooral zelf wat ze doen. En dat gaat goed.''

Geen verbod

In de Strandlodge zal dan ook geen verbod op telefoongebruik aan tafel komen. In Vieux Paris in Arnhem is dat verbod wel van kracht. De eigenaar van de brasserie vertelde vrijdag in De Gelderlander over zijn huisregels. Op één: verboden te bellen en te appen in het restaurant. Op twee: kinderen mogen niet met tablets aan tafel spelen. ,,Ik wil dat mensen rustig kunnen tafelen'', aldus eigenaar Piet van Lieshout. ,,Eten is een sociaal gebeuren.''