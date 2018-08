'Onvindbare' verdachte drie jaar na dato toch vast voor overval in Arnhem

Video Wéér prijs: Musis Arnhem wint Duitse 'Iconic Awards 2018'

10:28 ARNHEM - Musis in Arnhem kan opnieuw een onderscheiding in de prijzenkast bijzetten. De vernieuwde concertzaal is door de Duitse Rat für Formgebung uitgeroepen tot winnaar van de Iconic Awards 2018, in de categorie architectuur.