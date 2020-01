Oogfonds en lenzenfabrikant slaan alarm: kinderen zien steeds slechter door turen naar schermen

De campagne tegen bijziendheid (niet goed veraf kunnen zien) begint maandag bij wijze van proef bij opticiens in Arnhem en Rotterdam en later in de week bij een zaak in Ruurlo, maar barst in februari pas echt los.



Dan worden basisscholen benaderd met de oproep kinderen niet langer dan twintig minuten te laten lezen of op een mobiel of tablet te laten kijken. Ook komt er een radiocampagne en worden kinderen via ‘influencers’ op de populaire app TikTok gewezen op de gevaren van langdurig mobielgebruik.