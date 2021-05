Ooit zo mooie Arnhemse Diehl-garage verpauperd; buurtbewoner komt mogelijk met oplossing

column remco kock Op het Lorentz College was leren vies en corvee het ultieme verzet tegen de volwasse­nen

15:00 Op het Lorentz College had je weinig wonderkinderen. Je had vwo’ers. Wilde je weten of iemand havo of vwo deed, hoefde je alleen maar deze zin te zeggen. ,,Ik ben echt wel beter ALS jullie.” De havo-klant hield onwetend of onverschillig zijn of haar mond, de vwo’er hapte schreeuwend en opgewonden toe. ,,DAN, het is beter DAN!”