Ook dieselbestelauto niet meer welkom in Arnhemse milieuzone

Kapper Erwin uit Arnhem hoopt op snelle overheids­steun in tijden van corananood

15:20 ARNHEM - Noodkrediet via de bank. Bijstandsverlening zelfstandigen. Uitstel van belastingen. Het zijn allemaal waar je mee te maken krijgt als ondernemer in tijden van coronacrisis. Kapper Erwin Fokkens van Sjenkels in de Weverstraat heeft al tal van aanvragen lopen. Knippen zit er nu even niet in.