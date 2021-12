Ook dit jaar kookt Kumar weer kerstdiners voor hulpbehoevende Geitenkampers: ‘Met liefde’

ARNHEM - Sociaal restauranthouder Kumar Poot zoekt gulle gevers voor gratis kerstdiners via Voedselbank Arnhem. Hij haalt ook dit jaar weer alles uit een smakelijke dis voor te bereiden voor mensen met een kleine beurs in de Arnhemse volkswijk Geitenkamp.

,,We hebben een keukenbrigade klaar staan die staat te springen om lekkere dingen te maken”, lacht de man die in Arnhem bekend is vanwege zijn laagdrempelige horecaschool en restaurant Proeflokaal Enjoy & Learn.

Poot roept gulle gevers op om vouchers te kopen voor de diners, zodat ze volgende week gratis aan hulpbehoevende Geitenkampers kunnen worden verstrekt. ,,Dat doen we altijd in samenwerking met de Voedselbank Arnhem. Op die manier weten we zeker dat het eten terecht komt bij de juiste mensen. We maken er samen iets moois van, met liefde voor elkaar.”

Lichtpunt in moeilijke tijden

Vorig jaar kwam de gratis maaltijd terecht bij zo'n zestig gezinnen in de Geitenkamp. Dit jaar hoopt Kumar op een succesvolle herhaling. Hij noemde de actie eerder ‘Vooruit met de geit’. Hij werd een jaar geleden bij het samenstellen van de maaltijden geholpen door Sasheen Beek van Scala Koffiesalon. De twee steunden elkaar in het eerste jaar van corona omdat de horeca het toen al moeilijk had.

Quote We leveren graag een positieve bijdrage aan de feestdagen in deze moeilijke tijden Kumar Poot

Het tweede jaar van de corona pandemie heeft inmiddels zijn tol geëist. ,,Het zijn nog steeds zware tijden voor de horeca”, verzucht Poot,. ,Zeker op de Geitenkamp. Inmiddels bestaat Scala helaas niet meer. Zo zwaar is het. Ons restaurant is al bijna twee jaar geleden gesloten. Maar we laten de maatschappelijke waarde van Enjoy & Learn niet verloren gaan. We leveren graag een positieve bijdrage aan de feestdagen in deze moeilijke tijden.”

Volledig scherm Ook dit jaar maakt Kumar Poot weer kerstdiners voor hulpbehoevende Arnhemmers © Rolf Hensel

Keuze uit twee menu's

Dit maal staat er een tweegangen diner op het programma. ,,Je kan kiezen tussen bospaddenstoelensoep of mosterdsoep met spekjes en daarna Pasta Oilio met gegrilde groenten en paddenstoelen. Of je kiest de varkenshaasmedaillons in roomsaus met gegrilde groenten. De vouchers voor de kerstdiners kosten 15 euro en kunnen maandag 20 december bij ons worden ingeleverd.”

Nadere info en bestellen: enjoyenlearn.nl