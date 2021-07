Ook in Arnhem bloemen voor Peter R. de Vries: ‘Ik ben er werkelijk emotioneel door’

Het idee om de vermoorde misdaadverslaggever ook in Arnhem te herdenken is donderdag gelanceerd door VVD-gemeenteraadslid Rebin Maref. Donderdagavond was er bij het monument in het Arnhemse stadshart een kleine plechtigheid. Toen is ook de foto van De Vries geplaatst en het hart met zijn motto ‘On bended knee is no way to be free'.