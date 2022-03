Ook in Arnhem en omgeving komen velen in actie voor Giro555: ‘Ik word heel verdrietig van wat er nu gebeurt’

Landelijke actiedag Giro555: teller voorlopig op bijna 30 miljoen euro

De landelijke actiedag van Giro555, Samen in actie voor Oekraïne, is officieel van start gegaan. De teller stond aan het begin van de middag op een bedrag van maar liefst 29,5 miljoen euro. Er is in de eerste uren van de actiedag ruim 8 miljoen euro opgehaald.

13:23