Ook in Arnhem protest tegen antihomopamflet: D66 vraagt Marcouch regenboogvlag te hijsen

column Een tekort aan Arnhemse meisjes: ‘In Utrecht moet je wezen’

10:50 In de Barleys, een zaak die een paar jaar terug inspeelde op de stijgende populariteit van speciaalbier, raakten we aan de praat met onze ober, een baardloze jongen van twintig met een prinselijke slag in het haar. De jongen was duidelijk meer dan iemand die de bestelling opnam. Als een sommelier adviseerde hij welk speciaalbiertje het best bij mijn smaak paste.