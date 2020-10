Ook in Rijnstate danst het personeel de Jerusalema Challenge: ‘We gunnen onze collega’s dat verzetje’

Of het veel tijd kostte? Nee, zegt Fahrenkrog resoluut. ,,Het was snel op poten gezet. Mensen oefenden thuis, sommigen hebben we een linkje gestuurd naar een Youtubefilmpje met uitleg. Het ging allemaal een beetje er tussendoor zeg maar. ’’



Afgelopen dinsdag en woensdag werden na het werk twee uur vrijgemaakt om verschillende afdelingen langs te gaan en te filmen. 120 medewerkers deden mee. Anneke Heeren hanteerde de camera. Zo geschiedde. Gisteren werd de volledige versie online gezet.



,,Ik sta er van te kijken hoe er op gereageerd wordt’’, zegt Fahrenkrog. In de commentaren onder het filmpje krijgen ze van velen een pluim. Patiënten zijn trots, zegt ze.



,,Het doet iets met hen. Maar ook intern geeft het een boost. Ik kan niet voor iedereen spreken maar het geeft een gevoel van: we kunnen dit samen aan.’’