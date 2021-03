Ook jonge pedojagers verdienen tweede kans, vindt hoogleraar: ‘Kind met strafblad staat met 3-0 achter’

Aanhouding bij burgerar­rest door ‘pedojagers’, politie: ‘Burgers moeten niet voor eigen rechter spelen’

23 oktober Een 49-jarige man die woensdagavond werd opgepakt na een mishandeling in Tilburg was aanwezig bij een burgerarrest van een vermeende pedofiel. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie desgevraagd. ,,We zijn niet tegen burgeropsporing, maar het moet wel binnen de grenzen blijven”, stelt de woordvoerder.