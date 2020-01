Ook jouw wachtwoord staat waarschijnlijk op platgelegde site van Arnhemmer: ‘Wij zitten daar gewoon tussen’

Betrapte dief wil in Arnhem aan politie ontkomen: ‘Ik was in slaap gevallen’

13:22 ARNHEM - Een dief die in de nacht van donderdag op vrijdag in Arnhem betrapt is met een rugzak vol lood, probeerde met een smoes uit handen van de politie te blijven. De man deed bij de Arnhemse woongemeenschap Het Dorp tegenover de politie alsof hij in slaap was gevallen.