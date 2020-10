Ook kerken in deze regio passen noodgedwongen diensten aan: ‘Niet zingen is net zoiets als zeggen dat je niet mag bidden’

,,Sinds dit advies van de minister merken we voor het eerst een duidelijke tweedeling in onze achterban", reageert Marlous Nouwens, woordvoerster van de Protestantse Kerk in Nederland.

De dupe van ‘Staphorst’

De media doken afgelopen weekeinde op de drukbezochte kerkdiensten in Staphorst. Dat leidde tot veel politieke verontwaardiging en aangescherpt advies. Nouwens: ,,Veel kerken vertellen ons dat ze het gevoel hebben daar de dupe van te zijn nu. Ze hielden zich heel plichtsgetrouw aan die anderhalvemeterregel.”

Ook voorganger Ludolf Schouten van Vluchtheuvel in Arnhem, vindt dat Grapperhaus zich ‘overstrekt’ heeft. De pinkstergemeente bezet op zondag drie aanpalende zalen en een deel van de kerkgangers staat buiten. ,,We hebben stoelen weggehaald tot dertig stuks”, zegt Schouten.

,,Maar we in twee zalen blijven we wel zingen. Dat kan met de ventilatie. Zingen is zo'n belangrijk deel van onze geloofsbeleving. Niet mogen zingen is zoiets als tegen ons zeggen: je mag niet bidden. Of: niet uit de Bijbel lezen.”

Jammer!

De Arnhemse Koepelkerk boft met een royaal onderkomen. Daar kwamen volgens voorganger Cornelis Hamstra afgelopen tijd honderd kerkgangers per dienst samen. ,,Dat past makkelijk. We gaan terug naar die dertig per keer. Wel jammer. Er worden drie kinderen gedoopt zondag.” Zingen doen ze in de Koepelkerk al een hele tijd niet meer. ,,Alleen zachtjes neuriën.”

Kerkgenootschap Mozaiek0318 in Veenendaal ‘baalt’, maar houdt komende drie geen fysieke diensten. Gewezen wordt op de livestream. Een medewerkster van het Huis voor alle Volken in Veenendaal snapt het nieuwe advies. De kerk houdt zich eraan, maar met een anderstalige achterban is het wel ingewikkeld om die aanpassingen steeds weer uit te leggen, zegt ze.