Ook op de tweede stakingsdag blijft het behelpen; niet meer dan helft stads- en streekbussen gaat de weg op

Volgens een schatting van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) is dinsdag in heel Nederland ongeveer de helft van het normale aantal bussen de weg op gegaan. Dat komt overeen met de eerste stakingsdag. Dat ziet ook Breng. ,,Het beeld is vergelijkbaar met gisteren”, zegt een woordvoerder.

Volgens de VWOV heeft de staking in het noorden van het land minder impact dan in het zuiden. Ook bij de regionale treinen wordt gestaakt. De treinen van Arriva in Friesland en Groningen en de treinen van Arriva op de Vechtdallijnen in het oosten rijden ondanks de staking wel, Arriva-treinen in Achterhoek en Rivierenland rijden niet. In Limburg is nog geprobeerd een treindienstregeling te maken, maar dat is niet gelukt.