Ook twee mannen uit Colombia opgepakt bij groot drugslab in Arnhem: ‘Er was opeens beweging’

Het tweetal uit Zuid-Amerika werd vrijdag aangehouden nadat er ‘opeens beweging’ was rond het pand waar het drugslab zat, zegt een politiewoordvoerder. Een 34-jarige man uit Zweden al gepakt bij een inval, hij zat toen verstopt boven een systeemplafond.



Waar de Colombianen zich schuil hielden, is volgens de woordvoerder nog een raadsel. ,,Of ze bijvoorbeeld op het dak hebben gezeten of op een goede verstopplek in het pand, is nog gissen. We vermoedden al dat we er twee misten, want er stonden drie bedden.’’



Hoe de mannen met buitenlandse paspoorten in Arnhem terecht zijn gekomen en welke link tussen hen bestaat, is vooralsnog onduidelijk. ,,In andersoortige drugslabs stuiten we veel op Zuid-Amerikanen.’’ De zegsman bevestigt dat een Zweed in een drugslab in Nederland ‘niet alledaags’ is.