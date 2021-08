Ook Wali die Afghaanse tolken wierf kan nu niet anders dan toekijken: ‘Ja, dat is een drama’

Drie weken geleden was Wali Shapour wegens familieomstandigheden nog in Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan. Zijn zus was overleden.



Vijf weken was de Arnhemmer daar. En net op tijd vertrokken naar Nederland. De opmars van de taliban in zijn vaderland heeft ook hem overrompeld. De vrees voor wat komen gaat, stemt hem intens verdrietig.



,,De situatie was een paar weken geleden ook al onveilig. De spanning was overal voelbaar. De vraag was niet of, maar wanneer Kaboel in handen zou komen van de taliban. Maar dat het zo snel zou gaan, heeft mij ook verrast”, zegt Shapour.