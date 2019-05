Oorlogsmusea in de regio zijn blij met extra geld van het rijk

,,Kinderen kunnen niet meer aan opa of oma vragen hoe het was tijdens de oorlog. De generatie die de oorlog bewust meemaakte verdwijnt”, zegt directeur Wiel Lenders van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, dat ingrijpend wordt verbouwd en straks ook de inwoners van Noordrijn-Westfalen moet aanspreken.



De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog vervaagt en wordt verre geschiedenis, beseft Lenders. Hij is daarom ‘ontzettend blij’ met de boodschap van staatssecretaris Paul Blokhuis dat oorlogsmusea extra geld krijgen om de herinnering aan de onderdrukking en verschrikkingen van de oorlog levendig te houden. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de vrijheid zwaar werd bevochten.