Oorlogstrauma van verzetsheld staat centraal in boek met Vordense roots: ‘Dit is ook Ruurds nalatenschap’

Stormloop op bouwplan De Poel in Angeren; woningen in middenseg­ment vooralsnog niét in trek

Er is veel belangstelling voor de koopwoningen in bouwproject De Poel die in Angeren worden gebouwd. Voor de 43 woningen hebben zich concreet 85 belangstellenden aangemeld. 37 van hen hebben een woning toegewezen gekregen.