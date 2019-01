Oost-Nederland koploper incidenten jaarwisseling

Van de 8.943 gerapporteerde incidenten in Nederland tijdens de afgelopen jaarwisseling waren er 1.592 in Oost-Nederland (18 procent).



Bureau LocalFocus analyseerde de politiecijfers samen met lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid Marnix Eysink. Zij komen tot de conclusie dat het aantal incidenten gericht tegen agenten de afgelopen jaren is afgenomen. Dit in tegenstelling tot berichten van de politie zelf, vlak na de jaarwisseling, dat geweld tegen agenten zou zijn verdubbeld.



Geconfronteerd met de vermeende verdubbeling zei premier Mark Rutte in een persconferentie halverwege januari nog dat hij de mensen die geweld gebruiken tegen agenten ‘het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou willen slaan’.



In het algemeen is er sterke daling van dat aantal incidenten te zien in de afgelopen vijf jaar: ruim duizend (38 procent). De daling bij de eenheid Oost-Nederland is forser dan het landelijk gemiddelde van een kwart. Onlogisch zijn beide cijfers niet. De eenheid Oost-Nederland is de grootste van de tien regionale politie-eenheden in Nederland.