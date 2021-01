Oosterbekers kunnen eigen parkeerplaats niet op omdat ‘boze buurman’ boel verspert met groene kliko

Aanhoudin­gen in Arnhemse wijk Presikhaaf nadat jongeren vuurwerk afsteken

24 januari ARNHEM - Zo onrustig als in sommige andere steden is het bij lange na niet, maar toch moest de politie zondagavond even ingrijpen in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Daar staken jongeren tussen 20.30 en 21.30 uur vuurwerk af en protesteerden tegen de avondklok. Er zijn meerdere jongeren aangehouden omdat ze zich tegen de politie keerden.