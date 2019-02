Oostpool gaat in op zelfmoord, is dat een goed idee? Deze deskundigen reageren

,,Als leerlingen goed worden begeleid door hun docenten en er ruimte is voor gesprek, discussie en nazorg, dan is een voorstelling een goed idee”, zegt Jellemieke Hees-Stauthamer. Ze was werkzaam als jeugdpsycholoog in Arnhem en geeft nu supervisie aan kinder- en jeugdpsychologen in instellingen.



,,Zelfmoord komt bijna altijd als een verrassing”, vertelt Hees-Stauthamer. ,,Omdat jongeren vaak de schijn ophouden dat het goed met hen gaat. Een depressie, die vaak voorafgaand aan zelfmoord plaatsvindt, ziet er bij jongeren anders uit dan bij volwassenen. Het zou goed zijn als school of jongeren onderling meer spraken over depressie of het gevoel dat je er niet meer wilt zijn. In de puberteit komt dat gevoel best vaak voor. Het wordt riskant als iemand zelfmoord als de enige uitweg ziet om zich van problemen te ontdoen. Een voorstelling kan dat idee romantiseren en dan wordt het gevaarlijk.”