Op, af, of toch op? Grote verbazing bij toeristen over ons gebrek aan mondkapjes

Überrascht, dat zijn ze inderdaad. Op de drempel van de H&M in Arnhem tastte een stel uit Zuid-Duitsland automatisch naar de achterzak met mondkapje. In de winkel viel het kwartje pas. ,,Niemand draagt hier een mondkapje.” Ze informeerden nog even of iedereen in de winkel in overtreding was. ,,Maar nee. Toen hebben wij ze ook meteen afgedaan. Voelt zó lekker vrij.”