Op de roltrap met... Arjan de Kok van Forum voor Democratie

Waarom in de politiek: ,,Ik was nooit actief voor een partij, maar toen ik de oprichting van Forum voor Democratie zag, dacht ik: ‘Deze partij gaat groot en belangrijk worden’. Eind 2016 ben ik op het partijbestuur afgestapt met de vraag of ik wat voor ze kon betekenen. Vervolgens werd ik op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet, nu ben ik lijsttrekker in Gelderland.”

Speerpunten voor de komende vier jaar: ,,We moeten stoppen met die eindeloze subsidiestroom voor de energietransitie. We zijn wel voor een beter milieu, maar daarvoor moeten we meer investeren in technologische innovatie. Verder willen we de agrarische sector maximaal ondersteunen en de NUON-gelden moeten geïnvesteerd worden in Gelderland en haar inwoners.”