Op de roltrap met... Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie

Naam: Dirk Vreugdenhil (34), Nijmegen

Beroep: Projectleider stichting Op de toekomst

Hobby’s: Nachtfotografie. ,,Het is heerlijk om door de stad of het buitengebied te lopen en daar te fotograferen. Sterrenhemels zijn ook erg leuk om te doen.”



Waarom in de politiek: ,,Van huis uit heb ik meegekregen: kijk om je heen en zie wat er gebeurt. Let op mensen die het minder hebben. Met Sinterklaas deelden we chocoladeletters uit aan mensen van wie we wisten dat ze het alleen vierden. Met kerst nodigden we mensen uit voor wie dat ook gold. Nog steeds wil ik opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan, en mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.”



Speerpunten voor de komende vier jaar: ,,Vrijwilligers. Gelderland telt veel vrijwilligers, die ook met provinciale taken bezig zijn. Die vrijwilligers willen we voluit ondersteunen met materialen en opleidingen, wat er ook nodig is.”