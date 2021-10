Op de sweater stond: Make the world a better place. Ik kocht hem niet maar het zette me aan het denken

Ik winkel niet graag, maar het moest. Tijdens het wassen ontdekte ik dat ik een boxershirt had gedragen met zo’n groot gat erin, dat ik de boxer in theorie helemaal niet naar beneden hoefde te trekken tijdens het toiletteren. Bij nadere inspectie bleek mijn ondergoedcollectie gatenkaas.

Ik naar de H&M, voor boxers. Met in de hand de nieuwe onderbroeken – die je in tegenstelling tot bovenbroeken niet mag passen – maakte ik een rondje door de winkel. Ik kon wel een trui gebruiken.

Zo stuitte ik op de sweater, met Make the world a better place erop, waar ik een mening over ontwikkelde. Ten eerste vind ik Make the world a better place een vreselijke tekst. Wat dit soort boodschappen betreft ben ik een Feyenoorder: geen woorden, maar daden. Er wordt in de wereld heel mooi gepraat, maar weinig moois gedaan.