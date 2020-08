Op de tribune bij Vitesse: vooraf stoel reserveren en svp afmelden als je niet komt

Het aantal seizoenkaarten (verkrijgbaar voor prijzen tussen de 175 en 560 euro) ligt flink lager dan de circa 9.500 van vorig jaar. ,,Maar we zijn heel blij dat in deze onzekere tijden zoveel mensen hun steun hebben uitgesproken aan de club’’, zegt marketeer Patrick van Mil van Vitesse. ,,En we hopen dat er nog meer bij komen.’’



De huidige 6.000 zijn in elk geval verzekerd van een plek op de tribunes, op anderhalve meter afstand van elkaar. ,,In de actuele situatie en met de huidige plannen kan iedereen er in’’, zegt Van Mil, onder voorbehoud dat de lokale autoriteiten de plannen van Vitesse voor komend seizoen goedkeurt. Het eerste thuisduel is op 19 september Vitesse-Sparta, meteen de traditionele ‘Airbornewedstrijd’.

Stoel reserveren

Een bezoek aan Vitesse gaat er compleet anders uitzien dan aanhangers gewend zijn. Kaarthouders moeten van tevoren een stoel reserveren. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten, wie gewend is in GelreDome naast zijn of haar vrienden aan te schuiven, moet nu afstand houden.



Vitesse informeert vandaag de supporters over de coronarichtlijnen waaraan de club moet, maar ook zeker wíl voldoen. Voor zover mogelijk dan, want heel veel is nog onduidelijk. Moeten fans wel of geen mondkapjes op? Hoe worden de looproutes, hoe voorkom je grote groepen wachtenden bij de tourniquettes, hoe zit het met horeca en toiletbezoek?

Uitvak blijft leeg

Allemaal vragen waarop de komende weken in overleg met de lokale autoriteiten en voetbalbond KNVB antwoorden op moeten komen. Een paar zaken zijn al duidelijk; zingen en springen is niet toegestaan en uitsupporters worden niet toegelaten. De stoelen in het uitvak zijn tot nader order voor de aanhang van Vitesse. De club wil de capaciteit van het stadion zo goed mogelijk benutten.



Vitesse hoopt dat het verkochte aantal jaarkaarten nog oploopt (op de Theo Bos Tribune wordt traditioneel pas laat een abonnement gekocht), en verwacht ook die mensen toe te kunnen laten. Het aantal fans dat ondanks een jaarkaart niet komt, loopt soms op tot 10 procent. Dat biedt ruimte voor anderen.

Afmelden voor wedstrijd

,,Daarom vragen we jaarkaarthouders zich uiterlijk een week voor een wedstrijd af te melden als ze niet kunnen”, legt Van Mil uit. Vrije stoelen kunnen dan worden gebruikt voor lossekaartverkoop of seizoenkaarthouders op een eventuele wachtlijst. Wie vroeg een jaarkaart kocht, krijgt voorrang op iemand die dat pas later deed.



Mogelijk ‘oefent’ Vitesse de komende weken al met de coronamaatregelen. De club hoopt nog een testduel af te werken in GelreDome. Of daarbij toeschouwers welkom zullen zijn, is nog de vraag.