Op de woonboulevard in Arnhem-Zuid is het een smeerboel

Vier jonge zwanen in Arnhems Park Sonsbeek geveld door mogelijk virus

6:58 ARNHEM De vier jonge zwanen in park Sonsbeek in Arnhem zijn in korte tijd allemaal overleden. Parkbeheerder Jeroen Glissenaar vermoedt dat de oorzaak gezocht moet worden in een virus. ,,Twee jaar geleden zijn jongen van hetzelfde paar ook getroffen. Het ging toen om twee jongen.”