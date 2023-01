Op deze datum opent de nieuwe grote kringloop RataPlan in Arnhem

indebuurtVintagelovers, schatzoekers en koopjesjagers opgelet! Na lang wachten is eindelijk bekend wanneer de nieuwe kringloop van RataPlan opent in Arnhem. Check hier de openingsdatum en wat je van de winkel mag verwachten.

Dat er een vestiging van kringloopketen RataPlan komt in Arnhem werd al in maart 2022 bekend. Een woordvoerder van de stichting zei destijds tegen indebuurt dat de winkel ‘naar alle waarschijnlijkheid rond of na de zomer van 2022’ zou openen.

Kringloop van RataPlan Arnhem

Dat bleek niet het geval. De deuren van het pand aan de Dr. C. Lelyweg 8A bleven dicht, maar deze week maakte het bedrijf de openingsdatum bekend: 16 februari 2023. Vanaf die dag kunnen koopjesjagers en schatzoekers losgaan bij de kringloop van RataPlan in Arnhem. Naast kleding, meubels, keukengerei, fietsen en andere tweedehands spullen, vind je in de winkel ook een koffiecorner en een plantenafdeling.

Grootste kringloopketen

RataPlan is een van de grootste kringloopketens van Nederland. Er zijn 31 RataPlan-winkels in Nederland op dit moment, onder meer in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. De nieuwe kringloopwinkel in Arnhem wordt de tweeëndertigste vestiging en heeft 1.695 vierkante meter winkeloppervlak. Dat wordt shoppen!