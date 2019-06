‘Op een bloemkool en een auto zit subsidie. Maar bij kunst is het altijd een probleem’

De Arnhemse Toneelgroep Oostpool is de eredivisie. Toneel op het allerhoogste niveau, zegt vertrekkend directeur Ruud van Meijel.



Hij is trots op wat hij achterlaat, op de 70.000 bezoekers die Oostpool jaarlijks weet te trekken. Toch is hem één ding niet gelukt: Gelderland warm laten lopen voor Oostpool.



Het theatergezelschap probeert al jaren om driekwart van het publiek Gelders te laten zijn. Dat lukt niet.



Waarom spreekt Oostpool Gelderlanders niet zo aan, denkt u?

,,We groeien wel degelijk ook in Gelderland. Maar we groeien buiten Gelderland nog harder. Daar zijn we heel succesvol.



Er is niets mis met ons bereik. Onze bezoekersaantallen zijn de laatste tien jaar juist erg gestegen, van zo’n 30.000 bezoekers per jaar naar ruim 70.000. We hebben inderdaad wel al een aantal jaren als doelstelling om 75 procent van het publiek Gelders te laten zijn. Dat blijft steken op 40 procent.”