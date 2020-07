Op eenzame hoogte: Arnhem heeft het mooiste toilet van Nederland

Het toilet staat sinds vorige maand op de vijfde verdieping van Hotel Haarhuis in het hartje van Arnhem. Tijdens een toiletbezoek kijk je door een glazen vloer in de diepte van een ongebruikte liftschacht. Wanneer je doortrekt begeleiden veertien snel flitsende lichteffecten jouw boodschap achttien meter naar beneden. Het kleine kamertje is versierd met blauw marmer en handen wassen kan in een gouden wasbak.

Een vakjury van 123toilet.nl, initiatiefnemer van de prijs, was unaniem in haar keuze voor het toilet van BLOU als winnaar van de Gouden Kraan. Volgens de juryvoorzitter blinkt de winnaar in alle opzichten uit. ,,Naast het bijzondere concept is de uitvoering zeer gedetailleerd. Ook is er oog voor hygiëne en comfort. Een bezoek aan dit toilet levert een feeërieke en tegelijk adembenemende ervaring op.”



Het toilet is overigens omgedoopt tot ‘Roofdrop’. BLOU Rooftop Bar schreef een publiekswedstrijd uit om een passende naam te verzinnen. Daaruit kwam ‘The Roofdrop’ als winnaar uit de bus.