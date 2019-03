Op Gelders Klimaatdebat wordt met geen woord gerept over (on)haalbaarheid plannen Rijk

update Lab ziekenhuis Rijnstate ontruimd na lekkage in ruimte met chemische stoffen

13 maart ARNHEM - Het pathologisch laboratorium in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate is vanmiddag rond 15.00 uur ontruimd na een lekkage. Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om een waterlekkage, in een ruimte waar chemische stoffen zijn opgeslagen.