Op maandag uit eten: bij deze restaurants in Arnhem ben je welkom

Niet alle restaurants in Arnhem zijn op maandag geopend. Wil je aan het begin van de week uit eten, dan is het handig om van te voren de openingstijden te checken. Deze restaurants in Arnhem zijn in ieder geval open op maandag.

Brasserie de Boerderij

Wist je dat restaurant Brasserie de Boerderij vorig jaar in de top 100 van beste terrassen in Nederland stond? Ze hebben toen plek 32 weten te bemachtigen. Bij de Brasserie de Boerderij geniet je van een rustgevend uitzicht over de parkvijver, terwijl je luncht, borrelt of dineert. En dat kan ook maandag!

Sugar Hill

Deze horecazaak in de hippe wijk Klarendal is op maandag geopend en je kunt hier zitten tot 00.00 uur. Bij Suger Hill serveren ze lunch en diner. Verder wisselt hun kaart dagelijks en ze hebben hier maar liefst dertig verschillende soorten bieren.

Momento

Restaurant Momento vind je op de begane grond van Rozet. Op maandag kun je hier al om 10.00 uur terecht voor een koffietje of een ontbijtje en ’s avonds kan je hier dineren. Bij Momento serveren ze wereldse gerechten en er is een verrassingsmenu. De actuele menukaart hier.

Zula

Bij Zula aan het Johnny van Doornplein, in de buurt van Musis, hebben ze een Mediterraanse keuken. Op het menu staan Turkse gerechten als Lokum (Ossenhaas), Kebab uit de stad Adana en Köfte. Het restaurant is op maandag geopend van 11.00 tot 22.30 uur. Wist je dat ze hier ook lekker streetfood serveren?

Restaurant Trix

Op maandag een hele avond lang tafelen? Restaurant Trix aan de Schelmseweg ontvangt je graag. Ze hebben een à la carte menu, maar er is ook een culinair verrassingsmenu. Bij dat laatste menu kun je kiezen uit drie, vier of zelfs vijf gangen. Handig: Trix heeft een parkeerplaats naast het restaurant.

Batavia

Batavia is een Indonesisch restaurant aan het Willemsplein, waar je de hele week kunt lunchen én dineren tot 22.00 uur. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer, want het is slechts een paar minuten lopen van Arnhem Centraal. Naast dat je bij Batavia in het restaurant kunt plaatsnemen, is er ook de mogelijkheid om eten af te halen.

Zappa’s

Trek in een Italiaanse pizza of pasta? Dan ben je bij Zappa’s in de Korenstraat aan het juiste adres. Dit Italiaanse restaurant is van maandag tot en met zondag geopend van 16.00 tot 22.00 uur. Zappa’s neemt geen reserveringen aan. Als je wil komen eten, loop dan langs en het personeel kijkt meteen voor je of er een tafel vrij is.

