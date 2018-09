Op naar zingende topsporter Helene Fischer in Arnhem

Net op het moment dat de kaartjes voor 'die Stadion-Tournee' van de Duitse artieste in GelreDome in de verkoop gingen, moest het huisdier van Annet Rooks (40) een dure oogoperatie ondergaan. ,,Dus dan maar geen Helene.’’



Toch parkeert ze zaterdag, als Helene Fischer er optreedt, haar rolstoel in het Arnhemse evenementenstadion. Familie en vrienden maakten een groepsapp aan, met als doel de Groesbeekse superfan, die in de wao zit, aan kaartjes te helpen. ,,Ik heb ze gekregen voor mijn veertigste verjaardag. Nu ben ik er toch bij, met een vriendin. Ik heb er superveel zin in!’’



Duitse tv-shows zijn Rooks' guilty pleasure. ,,Zes jaar geleden zag ik Helene voor het eerst live, in Zwolle. Geweldig was dat, maar kleiner dan nu. Ze wordt nu een wereldster in de Duitse schlager genoemd. Ze kan dansen, zingen, acteren, ze vliegt aan de trapeze door de lucht. Ze maakt spektakel, maar ze kan het ook heel klein houden.’’